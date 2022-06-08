Тирасполь, 8 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) не отречётся от России, какие бы внешние силы не давили на республику. Об этом 8 июня в интервью телеканалу «Россия-1» заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Дмитрий Синица Тирасполь, Приднестровье

Он отметил, что именно благодаря России прекратилась война в регионе в 1992 году. Приднестровцы всегда будут благодарны за это.

«Мы должны в силу складывающейся ситуации отказаться от России, сказав, что она в чём-то не права? Мы не можем. У нас не хватит совести так поступить. Это неправильно. Это не по-человечески», — сказал Красносельский.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду регулярно выступает с требованием к России убрать миротворцев из Приднестровья. Несмотря на то, что есть трёхсторонние соглашения между Москвой, Кишинёвом и Тирасполем, она заявляет, что нахождение в ПМР российского миротворческого контингента «незаконно». Также Санду и другие официальные лица Молдавии в последнее время заявляют, что нужно укреплять национальную армию.