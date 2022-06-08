Москва, 8 июня, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Сегодня, 8 июня, по состоянию на 15:30 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,92% до $121,68 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Неспешно нефть всё-таки освоила рубеж $120 за баррель. И теперь у нее весть все шансы протестировать рубеж $125 за баррель.

Лето в Европе по всем признакам будет жарким, поэтому спотовые цены на газ растут, отыгрывая ожидания роста спроса на электроэнергию для кондиционеров.

В США Джо Байден тем временем объявил чрезвычайную ситуацию в связи с рисками перебоев в электроснабжении.

Тем временем Россия из-за санкций снижает добычу, хотя объемы экспорта и растут. Да, рынок все ещё ждет повышения ставок ФРС CIF, но оно заложено в цены.

Так что в ближайшее время вероятно движение нефти в коридоре $120-130 за баррель», — считает эксперт.

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