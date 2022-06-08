Москва, , 16:03 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление контроля за оборотом оружия в России, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

«Огнестрельное оружие — это не только мужской аксессуар, как считают некоторые, но и источник повышенной опасности», — отметил автор законопроекта депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Устанавливаются дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия гражданам РФ, а также аннулирования ранее выданных разрешений на хранение, ношение и использование оружия.

Не будет выдаваться лицензия на приобретение оружия гражданам РФ, в отношении которых уполномоченные правоохранительные органы располагают данными об их причастности к организованной преступной группе (в том числе экстремистской или террористической направленности), а также о вынашиваемых намерениях использовать оружие в противоправных (преступных) целях или о признаках угрозы для государственной и общественной безопасности.

В отношении кандидатов на приобретение оружия вводится обязательность проведения проверки о наличии (отсутствия) опасности нарушения прав и свобод граждан, которая будет осуществляться органами внутренних дел или органами федеральной службы безопасности, в соответствии с законодательством об оперативно-розыскной деятельности. Порядок проведения таких проверок определяется правительством РФ.

На основании представленных результатов проверки органами Росгвардии будет выноситься заключение. Кроме того, аналогичная проверка может проводиться уполномоченными правоохранительными органами и в отношении владельцев оружия.

Заключение будет служить основанием для отказа гражданину в приобретении оружия (или для лишения его ранее выданного оружия) и действовать в течение года с момента вынесения. При этом оно может быть обжаловано гражданином в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Также законность вынесения заключения может быть проверена прокурором в порядке надзора.

Указанные проверки не проводятся в отношении лиц, проходящих службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции, а также лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, государственные должности субъектов РФ и должности государственной службы субъекта РФ. Это обусловлено тем, что вышеуказанные лица уже охвачены комплексом проверочных оперативно-розыскных и иных мероприятий, а также запретами и ограничениями, установленными законодательством РФ, в связи с прохождением государственной службы.

Также от проведения вышеназванных проверок предлагается освободить граждан, относящихся к коренным малочисленным народам России, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания.

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