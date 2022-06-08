Екатеринбург, 8 июня, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Застройщик и бывший депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Плаксин проведёт в колонии общего режима меньше времени, чем было отмерено ранее. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Суд

В сентябре гражданин был осуждён к шести годам заключения. Чкаловский райсуд города признал его виновным в двух эпизодах мошенничества, совершённого в особо крупном размере. К 2016 году относится хищение более 250 млн рублей, которые были собраны на реконструкцию «Завода «Пластмасс». А затем не удалось достроить два жилых комплекса. В итоге более 750 дольщиков жилья не дождалось своих квартир. По этому эпизоду общий размер ущерба превышал 2 млрд рублей.

Адвокат Плаксина настаивал на том, что в действиях его подзащитного не имеется составов преступлений, а суд якобы неверно оценил доказательства, предоставленные по делу. В итоге суд уменьшил срок заключения до 5 лет 11 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, Плаксин стал депутатом гордумы в 2009 году. Затем победил в 2013-м, однако в 2018-м его не допустили к очередным выборам. Также Арбитражный суд признал его банкротом. А уголовное дело в отношении Плаксина передали в суд весной 2020 года.