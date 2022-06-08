Махачкала, , 16:01 — REGNUM В Дагестане под виноградники отдадут дополнительно более 800 гектаров земли. С учетом имеющихся в регионе виноградников общая площадь, отведенная под солнечную ягоду, достигнет почти 26 тыс. гектаров, сообщил председатель комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Шериф Керимханов.

Виноградник publicdomainpictures.net

«Запланированная площадь закладки виноградников составляет 878 га, площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте — 17 800 га. С целью обеспечения установленных показателей результативности предоставления субсидии из республиканского бюджета на развитие виноградарства и виноделия предусмотрены средства в сумме 519 млн рублей, — заявил министр.

По сравнению с 2021 год сумма финансирования на развитие виноградарства вырастет вдвое. Ставка аграриев на эту культуру оправдана тем, что в Дагестане имеются отличные «почвенно-климатические условия, опыт и традиции возделывания», отметил глава правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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