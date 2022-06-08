Махачкала, 8 июня 2022, 16:01 — REGNUM В Дагестане под виноградники отдадут дополнительно более 800 гектаров земли. С учетом имеющихся в регионе виноградников общая площадь, отведенная под солнечную ягоду, достигнет почти 26 тыс. гектаров, сообщил председатель комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Шериф Керимханов.
По сравнению с 2021 год сумма финансирования на развитие виноградарства вырастет вдвое. Ставка аграриев на эту культуру оправдана тем, что в Дагестане имеются отличные «почвенно-климатические условия, опыт и традиции возделывания», отметил глава правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.
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