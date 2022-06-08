Джакарта, , 16:01 — REGNUM Опрос агентства Indicators показывает, что 53% респондентов поддерживают приглашение Индонезией России и Украины на саммит G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия (сс) Prayitno

В целом 56,1% респондентов хотят, чтобы Индонезия пригласила Россию на саммит G20. При этом 20,5% полностью согласны с этой идеей, а 11% респондентов не согласились с участием России в мероприятии.

Индонезия заявила, что пригласит лидеров России и Украины на саммит G20, которой пройдет на острове Бали в 2 022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, результаты опроса, проведенного исследовательским агентством Indicators, показывают, что 66% респондентов в Индонезии не знают, что страна будет председательствовать в G20 в 2 022 году.

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