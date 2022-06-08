Макеевка, ДНР, 8 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Четыре человека получили ранения, один погиб при обстреле города Макеевка (ДНР), сообщает 8 июня Штаб территориальной обороны республики.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждения после обстрела

Напомним, в 13:25 мск Червоногвардейский и Кировский районы Макеевки были обстреляны со стороны ВСУ со стороны города Авдеевка. Украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 155 мм.

Десятью минутами ранее эти же районы были атакованы украинскими боевиками из РСЗО БМ-21 «Град»: выпущено три десятка ракет.