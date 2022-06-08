Ижевск, 8 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту нападения собаки на сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Злая собака

По данным следствия, вечером 7 июня текущего года сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. Водителю не понравились действия правоохранителей, и он натравил на них собаку. Один из них получил телесные повреждения, в связи с чем полицейским пришлось применить табельное оружие.

До настоящего момента произведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, екатеринбуржца обвиняют в применении насилия в отношении представителей власти. Мужчина оказал сопротивление правоохранителям во время задержания знакомого.

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