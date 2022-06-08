Тюмень, 8 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В Тюменской области 13-летний подросток из Голышманово занимается бизнесом. Об этом сообщает ГТРК «Регион-Тюмень».

Kalugastat.gks.ru Животноводство

Юный Александр Сотников занимается животноводством. В его хозяйстве крупнорогатый и мелкорогатый скот, а также пернатая живность. Увлечение фермерством началось три года назад с желания купить на собственные деньги компьютер. Сперва Саша ухаживал за бычками. И на первую крупную выручку в 200 тыс. рублей юный фермер решил расширить хозяйство.

Отмечается, что школьник занимается своим хозяйством самостоятельно. Деньгами распоряжается лично. Помимо бизнеса у подростка есть другие увлечения — игра на саксофоне и гиревой спорт.

Недавно Саша Сотников побывал на деловом завтраке с губернатором Тюменской области Александром Моором. Юному бизнесмену глава региона напомнил, что молодые тюменские предприниматели от 14 до 25 лет смогут рассчитывать на поддержку государства в виде гранта размером в 500 тыс. рублей.