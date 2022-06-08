Севастополь, 8 июня 2022, 15:59 — REGNUM В Севастополе система теплоснабжения требует модернизации, потому что она устарела «физически и морально». Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев 8 июня в ходе «Часа субъекта Российской Федерации» с Совете Федерации.
На заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, которое состоялось днём ранее, Развозжаев оценил стоимость этих работ примерно в 16 млрд рублей.