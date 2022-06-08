Калуга, 8 июня, 2022, 16:07 — ИА Регнум. О перспективах создания экспертных советов при Уполномоченных по правам человека в областях Центрального федерального округа шла речь 8 июня в Калуге в рамках заседания Координационного совета омбудсменов 17 субъектов центральной России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в Калужской области.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Калужской области На заседании Координационного совета омбудсменов 17 субъектов центральной России

За 2 021 год региональными уполномоченными ЦФО рассмотрено свыше 190 тысяч обращений. Оказана помощь более 46 тыс. граждан. Политизация прав и свобод — тенденция, которая наблюдалась на протяжении нескольких лет в 2 022 году достигла своего апогея. В связи с этим сегодня особая роль возлагается на Координационные советы уполномоченных по правам человека, которые позволяют омбудсменам «сверить часы», обменяться лучшими практиками, наметить дальнейшие перспективы и дать конкретные предложения органам государственной власти на существующие угрозы.

Подобные встречи омбудсменов ежегодно проходят в Калужской области уже более десяти лет, и посвящаются обсуждению актуальных вопросов деятельности уполномоченных. На встрече омбудсмены ЦФО обменялись опытом по участию правозащитников в подготовке специальных докладов, а также в деятельности по совершенствованию нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и гражданина. По итогам совещания были выработаны практические рекомендации по совершенствованию правозащитной системы, федерального законодательства и законодательства субъектов ЦФО по правам и свободам человека.

Координационный совет уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, был создан 19 октября 2 005 года. В настоящее время в его состав входят все 18 уполномоченных по правам человека в субъектах ЦФО. Бессменным председателем Координационного совета с 2 005 года является уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.