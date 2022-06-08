Москва, 8 июня, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Встреча российского президента Владимира Путина с молодыми предпринимателями состоится 9 июня на ВДНХ. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM ВДНХ

Отмечается, что в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства встретится с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

Ожидается, что участники встречи обсудят перспективы развития молодёжного предпринимательства, глобальной и российской экономики, социальной сферы и технологий. Особое внимание будет уделено вовлечению молодёжи в разработку решений глобальных вызовов.

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