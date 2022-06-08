Волгоград, 8 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. К административной ответственности за грубое нарушение правил поведения зрителей на матче привлёк Краснооктябрьский суд Волгограда восьмерых болельщиков ФК «Анжи» (Махачкала), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в объединённой пресс-службе судов региона.

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Игра между волгоградским «Ротором-2» и футболистами из Дагестана проходила на стадионе «Зенит». Болельщики «Анжи» во время матча зажгли файеры, нарушителей установили. В судебном заседании они признали вину, раскаялись и объяснили свой поступок «эмоциональностью».

Суд назначил нарушителям 10 тысяч рублей штрафа и запретил на год посещать места проведения официальных спортивных соревнований.