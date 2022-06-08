Ростов-на-Дону, 8 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело после перестрелки в здании Пролетарского районного суда, случившееся утром 8 июня. В донском управлении СК России ИА REGNUM сообщили, при каких обстоятельствах обвиняемый пытался совершить побег.

Godekan.com Уголовное дело

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Следователи полагают, что мужчина, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений, был доставлен под конвоем в здание суда для участия в судебном заседании. Попросив конвоирующего сотрудника полиции сопроводить его в туалетную комнату, он металлической заточкой нанёс ему колото-резанное ранение и завладел табельным оружием. Пытаясь скрыться, злоумышленник несколько раз выстрелил в судебного пристава, но был задержан полицейскими. Пострадавшие госпитализированы.

Расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и лица, осуществляющего правосудие и предварительное следствие, продолжается.