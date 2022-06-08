Нур-Султан, , 15:54 — REGNUM Солдаты срочной службы в вооружённых силах Казахстана призываются на один год, следовательно, в армии не может быть такого явления как дедовщина. Об этом 8 июня заявил журналистам глава минобороны республики Руслан Жаксылыков.

Военные силы Казахстана Василий Иванов © ИА REGNUM

Он прокомментировал недавний случай смерти солдата-срочника в Джамбулской области. Министр подчеркнул, что это произошло в результате конфликта между военнослужащими одного призыва.

«Солдат сейчас служит всего один год. Какая дедовщина может быть между мальчиками 17-18 лет?» — сказал Жаксылыков.

Напомним, 7 июня Жаксылыков распорядился создать рабочую группу, которая разработает программу «нулевой смертности» среди военнослужащих Казахстана. Он заявил, что в мирное время нужно исключить случаи травматизма и гибели в армии.

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