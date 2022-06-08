Уфа, , 16:10 — REGNUM Соглашение между государственным комитетом Башкирии по чрезвычайным ситуациям и Уфимско-Табынским отдельским казачьим обществом подписано в Уфе. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба госкомитета.

Терские казаки Vsko.ru

Отмечается, что соглашение было подписано в целях реализации стратегии государственной политики России в отношении российского казачества на 2021−2030 годы.

Целью соглашения является развитие и популяризация казачества в регионе, содействие в деятельности госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям по профилактике техногенных и ландшафтных пожаров, а также гибели людей на воде, совершенствование механизмов взаимодействия казачьего общества с подведомственными госкомитету учреждениями, содействие духовно-нравственному, патриотическому воспитанию детей и молодежи.

Сообщается, что в рамках соглашения планируется информировать граждан о случаях чрезвычайных происшествий, проводить агитацию по пожарной безопасности и правилам поведения на воде, проводить другие мероприятия.