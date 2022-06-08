Москва, , 15:53 — REGNUM Хотя соглашение между Россией и Японией об использовании морских ресурсов вокруг Сахалина и Курильских островов было подписано лишь в 1 998 году, зависимость японского рынка продовольствия от этой акватории сформировалась гораздо раньше, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Рыбный промысел Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ещё в советский период российский дальневосточный рыболовный флот был нацелен на рынки Японии и Южной Кореи, в 90-х годах рыбаки нелегально сдавали продукцию на японские плавзаводы прямо в море.

При этом из-за длинного плеча подвоза на российский внутренний рынок шла незначительная часть морепродуктов из региона — на рынке центральной России их теснили поставки из акваторий Балтийского и Северного морей, а также скандинавская аквакультура.

Теперь же из-за санкций поставки в Россию стали более привлекательными для дальневосточных предприятий.

Плюс, присоединившись к антироссийским санкциям, Япония, рыболовная отрасль которой за последние 24 года очень сильно была нацелена на добычу в российских водах, дала основания для пересмотра ранее заключенных договоренностей.

Вероятно, соглашение в итоге будет подписано, но уже на гораздо менее привлекательных для Японии условиях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, японское правительство намерено продолжать консультации с Россией по поводу межправительственного соглашения, касающегося промысла морских живых ресурсов.

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