Бухарест, 8 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Примар (мэр) столицы Румынии Бухареста Никушор Дан был оштрафован местными полицейскими за переход улицы в неположенном месте. Об этом 8 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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По предварительным данным, глава столичной администрации пересек автотрассу на центральном проспекте, неся на руках ребенка.

Правонарушение зафиксировали камеры наблюдения, передающие информацию в единую полицейскую систему ЕС — EUROPOL.

Сумма выписанного Дану штрафа не разглашается.