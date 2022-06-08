Лашкаргах, Афганистан, 8 июня 2022, 15:50 — REGNUM В афганской провинции Гильменд в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребёнок. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Хафиз Рашид, директор отдела информации и культуры провинции Гильменд, сообщил, что инцидент произошёл в местности Чамирзай уезда Над Али.
По словам Рашида, легковой автомобиль, двигавшийся на большой скорости, сбил маленькую девочку. Водитель задержан.
В последнее время в провинции Гильменд возросло количество дорожно-транспортных происшествий.