Лашкаргах, Афганистан, 8 июня, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Гильменд в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребёнок. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Юкатан Разыскиваются дети

Хафиз Рашид, директор отдела информации и культуры провинции Гильменд, сообщил, что инцидент произошёл в местности Чамирзай уезда Над Али.

По словам Рашида, легковой автомобиль, двигавшийся на большой скорости, сбил маленькую девочку. Водитель задержан.

В последнее время в провинции Гильменд возросло количество дорожно-транспортных происшествий.