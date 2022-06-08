Рязань, , 16:03 — REGNUM В Рязанской области за прошедшие сутки лечение от COVID-19 завершили 96 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в федеральном оперативном штабе. В ковид-госпитали направлены 13 новых пациентов.

Палата инфекционной больницы Https://www.volgograd.ru

Всего в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 121 618 человек. Выздоровели 117 317 жителей.

В летальной статистике — 3 391 запись, за сутки изменений не произошло.

По информации оперативной рабочей группы правительства Рязанской области, 8 июня в регионе выявлен еще 41 случай заражения коронавирусной инфекцией. Темп прироста за сутки составил 0,03%.