Москва, 8 июня, 2022, 15:49 — ИА Регнум. США отнюдь не из благотворительных целей стали закупать российский обогащенный уран, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Уран

«Советские технологии обогащения урана изначально были значительно более эффективными, что обеспечивало, среди прочего, более низкую себестоимость.

А за последние 30 лет, когда на рынке был доступен российский импорт, в том числе и за счет демонтажа ядерных зарядов, американские компании и вовсе утратили компетенции в обогащении урана.

Представьте, тем специалистам, которые имели в этом практический опыт, сейчас не меньше 60 лет.

Это не значит, конечно, что нарастить производство в США не получится, но это потребует длительного времени и значительных расходов.

Соответственно, атомная энергия для американцев станет значительно дороже», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM , администрация президента США Джо Байдена призывает конгресс поддержать план по закупке обогащенного урана на сумму $4,3 млрд напрямую у местных производителей.

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