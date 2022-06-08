* запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 15:46 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Балх сообщают, что в результате обстрела, предпринятого неизвестными боевиками, убиты четыре талиба (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Убийство

Собеседники сообщили газете «8 Собх», что инцидент произошёл вечером 7 июня в пятом округе Мазари-Шарифа.

Согласно источникам, четверо мужчин на двух мотоциклах расстреляли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе «Насоджи» города Мазари-Шариф, столицы провинции Балх.

Источники добавляют, что боевики скрылись с места происшествия, прихватив оружие и снаряжение убитых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.