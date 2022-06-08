Ереван, 8 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Ереван с официальным визитом. Он прилетел в Армению из Анкары, где провёл переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Срегей Лавров

Встречи Лаврова с главой МИД Армении Араратом Мирзояном, а также с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном запланированы на 9 июня. На следующий день глава российской дипломатии примет участие в Совете министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня Лавров и Чавушоглу обсудили в Анкаре обстановку на Украине, в Сирии, Афганистане и Ливии. Глава турецкого МИД назвал встречу продуктивной.

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