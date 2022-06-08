Оренбург, 8 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В пресс-службе мэрии Оренбурга после задержания председателя комитета по управлению имуществом города Никиты Сафронова заявили, что администрация муниципалитета готова к оказанию содействия оперативным мероприятиям.

Orenburg.ru Администрация Оренбурга

«Комментировать действия правоохранительных органов Администрация города не вправе. Учреждение работает в штатном режиме. Сотрудники администрации открыты к взаимодействию и не собираются чинить препятствия проводимым в рамках расследования оперативным мероприятиям», — отметили в мэрии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чиновника задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве взятки. По данным следствия, общая сумма полученных от предпринимателя денег составила 275 тыс. рублей.