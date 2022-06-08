Москва, 8 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Из-за санкций, введенных против России, страны ЕС скоро окажутся в крайне невыгодной позиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание евродепутата и бывшего министра транспорта Франции Тьерри Мариани о том, что санкционная политика ЕС против РФ пагубно сказывается на экономике европейских государств.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Рост цен на энергоресурсы и ряд других товаров привел к росту инфляции в странах ЕС. Это одно из подтверждений того, что санкционная политика ЕС негативно отразилась на нем самом, — сказал Алиев. — Негативный эффект от санкций уже сказывается, и среди стран ЕС возникают споры по поводу санкционной политики против России. Принимаемые санкционные пакеты ограничивают экспорт европейских товаров на российский рынок, который со временем заменит их товарами с другого рынка. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе страны ЕС окажутся в невыгодной позиции и поймут, что смягчение санкций необходимо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, оказалось, что от антироссийских санкций страдает не только экономика ЕС, но и США.