Москва, , 15:43 — REGNUM В целом даже для региональных валют узбекский сум вряд ли можно считать полезным и важным инструментом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, комментируя запуск торгов валют развивающихся стран на Мосбирже.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У армянских драм, эмиратского дирхама, грузинского лари и казахского тенге могли бы быть шансы, так как многие русские компании и физлица уехали именно в эти страны.

Упрощение и распространение локальных валют могло бы быть полезно и, скорее всего, пользовалось бы популярностью у определённого круга людей.

В целом, мы уже слышали об обещаниях банков открывать депозиты в юанях и использовать китайскую валюту более широко, однако, спустя три месяца это ни к чему не привело.

Можно ожидать, что популярность вышеописанных валют вырастет. Однако явно не настолько, чтобы даже все вместе они смогли конкурировать с более привычными евро и долларом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

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