Москва, 8 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. В целом даже для региональных валют узбекский сум вряд ли можно считать полезным и важным инструментом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов, комментируя запуск торгов валют развивающихся стран на Мосбирже.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«У армянских драм, эмиратского дирхама, грузинского лари и казахского тенге могли бы быть шансы, так как многие русские компании и физлица уехали именно в эти страны.

Упрощение и распространение локальных валют могло бы быть полезно и, скорее всего, пользовалось бы популярностью у определённого круга людей.

В целом, мы уже слышали об обещаниях банков открывать депозиты в юанях и использовать китайскую валюту более широко, однако, спустя три месяца это ни к чему не привело.

Можно ожидать, что популярность вышеописанных валют вырастет. Однако явно не настолько, чтобы даже все вместе они смогли конкурировать с более привычными евро и долларом», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Московская торговая биржа намерена запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом.

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