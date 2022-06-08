Ростов-на-Дону, , 15:42 — REGNUM Попытка побега из здания Пролетарского районного суда в Ростове-на-Дону попала на камеры видеонаблюдения, установленные в пассажирском автобусе. Кадры опубликованы в ряде телеграм-каналов 8 июня.

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Завладевший табельным оружием злоумышленник, обвиняемый в совершении особо тяжких преступлений, выпрыгнул из окна со второго этажа. Транспорт с пассажирами двигался по маршруту №18, когда вдруг в салон автобуса попало несколько пуль. Были выбиты стёкла, что зафиксировано на видео, размещённом в телеграм-канале Don Mash. Пострадавших среди пассажиров нет.

Стрелка задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и лиц, осуществляющих правосудие.

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