Черкесск, 8 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Карачаево-Черкесия получит 342,1 млн рублей на поддержку проектов по развитию внутреннего туризма. Денежные средства выделены в рамках первого этапа конкурса на грантовую поддержку от правительства РФ, сообщили 8 июня в пресс-службе главы и правительства республики. Карачаево-Черкесия стала победителем конкурса по размеру грантовой помощи.

Николай Хижняк ИА REGNUM Карачаево-Черкесия

«Карачаево-Черкесия не просто вошла в список регионов-победителей, она его возглавила по объему выделенных средств. Все полученные средства будут направлены на грантовую поддержку инициатив по созданию и развитию туристической инфраструктуры в республике», — сообщил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

Он отметил, что из выделенной региону суммы 150,6 млн рублей пойдут на поддержку реализации общественных инициатив. На развитие туристической инфраструктуры выделено 150,6 млн рублей, на государственную поддержку развития инфраструктуры туризма — 107,5 млн рублей. Кроме того, еще 84 млн рублей будут направлены на создание модульных некапитальных средств размещения, в том числе кемпингов и автокемпингов.

Власти республики в скором времени объявят конкурс на региональном уровне «по отбору грантополучателей среди предпринимателей, задействованных в сфере туризма».