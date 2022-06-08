Макеевка, ДНР, 8 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В результате обстрела Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных украинских формирований погиб один мирный житель. Об этом 8 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

«ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) атаковали Макеевку. По улице Индустриальной погибла женщина и ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мурманске похоронили старшину 1 статьи Андрея Алексеева, погибшего в ходе военной спецоперации на Украине.