Москва, , 15:40 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отдельно определить KPI для депутатов, представляющих палату парламента в правлениях фондов, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«У нас сегодня состоится рабочая группа по определению KPI для комитетов. Опять-таки как предложение нам правильно было бы с вами определить в том числе KPI для тех, кто представляет Государственную думу в правлениях вот сейчас уже объединенного фонда, Центрального банка, Фонда обязательного медицинского страхования и в других структурах», — отметил Володин в ходе заседания Госдумы.

Он также настаивает на том, что когда Госдума будет заслушивать руководителей фондов и иных структур, заслушивать и представителей Госдумы.

«Чтобы они давали оценку. Но при этом, когда будет строится работа наших представителей, важно, чтобы они ориентировались на позицию парламента. Чтобы мы тоже были встроены в эту работу», — подчеркнул Володин.

В Госдуме планируют до конца весенней сессии выйти на принятие решения по оценке эффективности работы комитетов палаты парламента — KPI.

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