Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM В Следственном управлении СК России по Ленинградской области открыта круглосуточная линия для беженцев, прибывающих в Россию из ДНР, ЛНР, а также с территории Украины, сообщили 8 июня в пресс-службе ведомства.

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Круглосуточная линия позволит беженцам в оперативном режиме получить консультацию и содействие в решении различных вопросов: проживания, трудоустройства, получения социальных выплат, медицинского обеспечения, образования, приобретения гражданства и других.

«Ее номер 8 (812) 630-38-89», — уточнили в пресс-службе управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Ленобласти находится более 900 беженцев из Донбасса и с Украины.

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