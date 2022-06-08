Москва, 8 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Российский Красный крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация России — начал прямые материальные выплаты беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса. Благополучатели смогут получить от 5 до 15 тысяч рублей.

РКК Российский Красный Крест

Выплаты стартовали в Воронежской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Их уже получили 280 человек, а всего планируется охватить 8 тысяч человек. За подробной информацией о возможности получить прямую матвыплату можно обратиться в региональные отделения указанных регионов. Контакты и адреса указаны на сайте РКК.

«На прямые денежные выплаты беженцам и переселенцам из Украины и Донбасса мы направим более 70 миллионов рублей. Сейчас мы собираем информацию о нуждающихся из четырех регионов России, где эта программа реализуется в пилотном режиме. На данный момент мы уже выплатили деньги 280 людям. Большинство из них, порядка 240 человек, находятся в Белгородской области», — рассказал журналистам председатель Российского Красного Креста Павел Савчук .

Также деньги получили люди, находящиеся в Ростовской и Воронежской областях. Они будут выплачиваться пожилым людям, беременным женщинам, семьям с лицами с ограниченными возможностями здоровья, одиноким родителям с детьми до 18 лет, а также многодетным семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми. Кроме того, в Белгородской и Курской областях выплаты смогут получить женщины с детьми до 3 лет.

Размер выплат будет варьироваться в зависимости от размера семьи. Если семья состоит из 1-2 человек, то она получит 5 тысяч рублей. Семья, состоящая из 3-4 человек, получит 10 тысяч рублей. Семьи из 5 и более человек получат 15 тысяч рублей.

Помощь оказывается при поддержке Международного Комитета Красного Креста (МККК) и Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП)

Для получения выплат необходимо предъявить соответствующие документы: паспорт, иммиграционную карту, пенсионное удостоверение, справку о беременности, свидетельство о рождении ребенка, справку об инвалидности, свидетельство о смерти супруга или свидетельство о разводе.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации, сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь переселенцам и беженцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки.

В большинстве регионов мониторинг потребностей беженцев и переселенцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.