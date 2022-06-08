Мадрид, 8 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» продлил контракт с хорватским полузащитником Лукой Модричем. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба клуба.

Facebook.com. Лука Модрич Лука Модрич

Отмечается, что новый контракт клуба с 36-летним игроком будет действовать до июня 2023 года.

Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В составе команды он пять раз выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным чемпионом Испании. В 2018 году он был признан лучшим игроком мира и получил «Золотой мяч».