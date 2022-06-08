Москва, 8 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В 2024 году экономика России покажет рост в 2,5-3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявила профессор финансового университета при правительстве РФ Марина Измайлова. Так она прокомментировала прогноз Всемирного банка о том, что в 2022 году ВВП РФ может снизиться на 8,9%.

Рост

«Данный прогноз в полной мере коррелирует с прогнозом Центробанка России, согласно которому в 2022 году реальный ВВП снизится на 8-10%, а также с прогнозом Минэкономразвития, предвещающим снижение на 8,8%, — сказала Измайлова. — Согласно прогнозу ЦБ РФ, снижение скорости падения ВВП России ожидается к 2023 году — до 3%, в то время как Минэконоразвития в этом же году прогнозирует рост на 1,8%. Роста российской экономики следует ожидать в 2024 году со значением 2,5-3,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы Оксана Дмитриева («Партия роста») объяснила, в каком случае экономика РФ может показать рост не только в 2023 году, но и в 2022 году.