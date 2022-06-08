Москва, 8 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Разрастание мировой инфляции можно пресечь, только отменив антироссийские санкции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка о том, что в 2022 году мировая экономика может столкнуться со стагфляцией — инфляцией, сопровождающейся экономическим спадом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Сейчас риски стагфляции весьма высоки, — согласился Ковригин. — Смогут ли глобально субъекты экономики найти новые точки соприкосновения, выстроить новые производственные цепочки взаимен распавшихся? Ответить на этот вопрос пока сложно. Российская экономика была сильно интегрирована в западную. Зарубежные страны в лице России имели серьёзный рынок сбыта, который позволял им заметно расти. Сейчас этого нет. Производство всю трагичность кризиса поймёт чуть позже — ближе к осени».

По мнению Ковригина, остановить разрастание инфляции можно, только взяв курс на постепенную отмену санкций.

«Они больно бьют как по российской экономике, так и по зарубежной. В рамках нынешней санкционной риторики, в условиях экономических войн остановить инфляцию трудно», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин предположил, что в 2022 году пик мировой инфляции придется на середину лета.