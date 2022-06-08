Кемерово, 8 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области посевная кампания вышла на финишную прямую. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Андрей Ариткулов.

Torange.biz Посевная

«Работы выполнены на 99,1%, — уточнил он. — В целом посевная проходила в благоприятных погодных условиях. Сев начался 26 апреля, в лучшие дни яровой клин удавалось прибавлять в среднем на 22 тысячи гектаров ежедневно. Сейчас погода тормозит работу аграриев, однако в ближайшие дни посевная будет завершена».

Сейчас на территории региона засеяно 777,7 тысяч га посевных площадей. Зерновых культур засеяно 566,5 тысяч га, в том числе 299,6 тысяч га пшеницы, 114,7 тысяч га ячменя, 53,7 тысяч га гороха, 72,2 тысяч га овса, 26 тысяч га гречихи.