Астана, 8 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Казахстане с 8 июня начал действовать указ президента страны Касым-Жомарта Токаева об образовании трёх новых областей. Документ был опубликован на сайте главы республики.

Туристер.Ру Административная карта Казахстана

Из состава Восточно-Казахстанской области выделена ранее упразднённая Семипалатинская область и названа Абайской по новому областному центру — Абай. Также восстановлена упразднённая Карагандинская область и названа Улытауской с административным центром в Жезказгане.

Третья область создана на территории Алма-Атинской области. В неё включили восемь районов и два города для создания Жетысуской области с центром в Талдыкоргане. Административный центр Алма-Атинской области переносят из Талдыкоргана в Конаев.