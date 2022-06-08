Магас, , 15:37 — REGNUM В Ингушетии попал под подозрение в хищении денежных средств в особо крупном размере подрядчик, выполнявший работы по строительству детского сада в городе Малгобеке. Против бизнесмена возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили 8 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело Pixabay.com

По предварительным данным, 46-летний генеральный директор строительной компании в 2010 году заключил договор о строительстве детского сада на 220 мест в городе Малгобеке с управлением государственного заказчика по реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010–2016 гг.».

Стоимость контракта составляла 143 млн рублей. Однако по завершении стройки оказалось, что при предоставлении актов приемки сумма выполненных работ завышена на 5 млн рублей. Обстоятельства, при которых были похищены бюджетные средства, в настоящее время устанавливаются.