* Талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, 8 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Сарипуль сообщают, что снова возник спор по поводу назначения главы уезда Балхаб.

Ana.press Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Собеседники сообщили газете «8 Собх», что маулави Мехди Муджахид, один из отстранённых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 июня назначил своего родственника на замену действующему талибскому (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главе уезда Балхаб.

Согласно источникам, этот шаг маулави Мехди встретил резкую реакцию местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и начальник управления безопасности провинции заявил, что предыдущий глава уезда Балхаб остается на своём посту.

Внутренние споры между Мехди Муджахидом и руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обострились после его смещения с поста начальника разведки Бамиана.

По данным источников, несколько дней назад в вооружённом столкновении между маулави Мехди и главой уезда Балхаб были убиты и ранены девять человек с обеих сторон.