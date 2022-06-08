Талибы* разошлись в вопросе назначения главы уезда в Афганистане
Сари-Пуль, Афганистан, 8 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Сарипуль сообщают, что снова возник спор по поводу назначения главы уезда Балхаб.
Собеседники сообщили газете «8 Собх», что маулави Мехди Муджахид, один из отстранённых командиров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 8 июня назначил своего родственника на замену действующему талибскому (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главе уезда Балхаб.
Согласно источникам, этот шаг маулави Мехди встретил резкую реакцию местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и начальник управления безопасности провинции заявил, что предыдущий глава уезда Балхаб остается на своём посту.
Внутренние споры между Мехди Муджахидом и руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обострились после его смещения с поста начальника разведки Бамиана.
По данным источников, несколько дней назад в вооружённом столкновении между маулави Мехди и главой уезда Балхаб были убиты и ранены девять человек с обеих сторон.