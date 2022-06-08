Москва, 8 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Всемирный банк понизил прогноз по росту мировой экономики. Однако это соответствует общему тренду — другие международные финансовые организации сделали это еще весной и процесс пересмотра прогнозов темпов экономического роста вниз, а инфляции — вверх пока продолжается, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Investprofit.info ВВП России

«Военный конфликт на Украине, санкции, локдауны в Китае оказывают стагфляционное влияние — одновременно угнетают экономическую активность и усиливают инфляционное давление. Глобальная инфляция, вероятно, достигнет пика во 2Q22 и начнет снижаться на фоне замедления спроса, также будет сказываться эффект высокой базы инфляции 2 021 года.

Однако из-за шока предложения инфляция в развитых экономиках ожидается неприемлемо высокой по итогам года и выше целевых уровней мировых центробанков в 2 023 году.

При этом из-за угрозы закрепления рекордной инфляции на неприемлемо высоких уровнях, крупнейшие центробанки ускоряют нормализацию денежно-кредитной политики, с высокой вероятностью перехода от ультрамягкой не только к нейтральной, но и к рестриктивной политике, что должно способствовать охлаждению спроса.

Но центробанки вряд ли смогут быстро подавить инфляцию в силу того, что не все ее факторы определяются сейчас монетарной составляющей (сохраняются логистические проблемы, дефицит энергоресурсов и продовольствия).

В этой связи представляется уместной аналогия ВБ текущей ситуации с 70-80 гг. прошлого века, когда для восстановления после стагфляции «потребовалось резкое повышение процентных ставок в ведущих странах с развитой экономикой, что стало одним из основных факторов, спровоцировавших череду финансовых кризисов в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках».

Итог — более слабые ожидаемые темпы роста мировой экономики, риски рецессии возрастают, хотя ситуация неоднородна по регионам. Впрочем, экономисты ВБ справедливо отмечают и отличия от 70-80 гг. — доллар США значительно сильнее, балансы крупных финансовых учреждений в лучшем состоянии, да и развивающиеся экономики стали крепче.

Несмотря на рекордную за десятилетия инфляцию в развитых странах, долгосрочные инфляционные ожидания еще не настолько вышли из-под контроля, чтобы заставить центробанки идти на столь жесткие меры, как при Волкере, когда ставка ФРС была повышена до 20%.

Для России пока сокращение физических объемов экспорта вследствие санкционных ограничений компенсируется ростом мировых цен на энергоресурсы, однако в среднесрочной перспективе замедление глобального экономического роста может привести к снижению спроса и цен на сырьевые товары российского экспорта, да и эффект от 6-го пакета санкций ЕС будет проявляться в основном уже в будущем году.

Уже сейчас в российской экономике продолжается резкое сокращение импорта (по оценке министра экономики М. Решетникова, в стоимостном выражении на 50%), что существенно ограничивает возможности инвестиций, производства и потребления.

Розничные продажи в апреле упали на 9,7% (г/г). ВБ ожидает спад ВВП РФ в этом году на 8,9% с последующим сокращением в 2 023 г еще на 2%, наш прогноз чуть более оптимистичен – мы ожидаем спад ВВП в этом году на 7,2%.

Для выправления ситуации можно рекомендовать меры, стимулирующие поступление предложения товаров и промежуточной продукции на рынок (ослабление тарифных ограничений, для России – параллельный импорт, перестройка логистических цепочек), адресную помощь уязвимым группам населения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк значительно ухудшил прогнозы роста мировой экономики — в 2 022 году теперь он ожидается на уровне 2,9% против 4,1% в январе.

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