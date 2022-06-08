Москва, 8 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В 2022 году пик мировой инфляции придется именно на середину лета, так как именно к этому моменту проявятся все последствия, связанные с разрывом традиционных производственных цепочек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июня заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка о том, что мировая инфляция достигнет пика в середине 2022 года.

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«Обычно пик инфляции приходится на позднюю весну, но в этот раз вполне закономерным выглядит прогноз о пике инфляционных показателей именно в середине лета — к этому времени сильнее будут проявляться все последствия, связанные с разрывом традиционных производственных цепочек из-за геополитики, — сказал Ковригин. — К осени инфляция должна уменьшиться — на рынке появится новый урожай. Хотя, надо сказать, этот фактор чисто статистический. Он просто меняет структуру предложения и спроса на продукты, которые используются в расчёте инфляционных показателей. Цены на промтовары могут продолжить расти такими же темпами, как до осени».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов объяснил, для каких государств нынешняя конъюнктура мирового рынка оказалась особенно неблагоприятной.