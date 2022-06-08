Мэр Донецка заявил о массированном обстреле центра города
Донецк, 8 июня, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Центр Донецка подвергается массированному обстрелу. Об этом 8 июня сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Артиллерия ВСУ
Он рассказал в личном телеграм-канале, что массированные обстрелы центральной части города продолжаются. Под огнём оказались район дома правительства и площади Ленина.
Мэр также сообщил о пострадавших в результате атаки. По предварительным данным, пострадали два мирных жителя.
В штабе территориальной обороны ДНР уточнили, что пострадали три человека.
Как сообщало ИА REGNUM, удар по центру Донецка нанесён при помощи ствольной артиллерии калибра 155 мм.