Оренбург, 8 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В городе Бугуруслане Оренбургской области осужден электромонтёр управляющей компании. Он признан виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

George Hodan Суд

В суде установлено, что электромонтёр ненадлежащим образом провёл работы по обслуживанию электрощита, который находился на лестничной площадке в многоквартирном доме. Из-за неисправного состояния в электрощите 26 октября 2 016 года возникло короткое замыкание.

Повышение тока привело к перегреву с последующим воспламенением телевизора в одной из квартир. В результате пожара погибли две женщины, проживающие в квартире.

Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.