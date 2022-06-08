Нижний Новгород, 8 июня, 2022, 15:34 — ИА Регнум. На месте автостанции Кстовского направления в Нижнем Новгороде планируют построить новую станцию метро. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта 8 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

По данным ведомства, автостанцию «Сенную» перенесут в район пересечения улиц Богдановича и Казанского шоссе.

«До появления новой станции временная стоянка автобусов, следующих до площади Сенной, будет устроена на улице Усилова», — уточнили в министерстве.

ИА REGNUM напоминает, что из-за строительства новой ветки метрополитена в Нижнем Новгороде придётся снести более 40 зданий — жилых домов, административных построек, магазина, автостанции и других объектов. Об этом говорится в документах, опубликованных мэрией столицы Приволжья.