Москва, , 15:33 — REGNUM Социальные работники воплощают в своей деятельности высокие нравственные принципы. Об этом 6 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных наград социальным работникам.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Хочу от всей души вас сегодня поздравить и, конечно, ваших коллег с вашим профессиональным праздником — с днём социального работника», — заявил Мишустин.

«Хочу сказать, что вы делаете огромное для страны дело, хочу поблагодарить вас за нелегкий, незаменимый труд. Он по силам только людям большого сердца, которые умеют искренне сопереживать чужой беде», — подчеркнул он.

Президент отметил, что многие видят важнейший смысл жизни в том, чтобы помогать тем, кто рядом и кто нуждается в помощи.

«Такие нравственные принципы вы воплощаете в своей работе: заботитесь о гражданах старшего возраста, о ветеранах, о сиротах, о родителях с детьми, о людях с ограничениями по здоровью», — добавил премьер-министр.