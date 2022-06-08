Париж, , 15:31 — REGNUM Депутаты Европарламента отклонили на пленарном заседании ключевой текст о реформе европейского углеродного рынка, который «зеленые» и «левые» сочли недостаточно амбициозным, сообщает Le Figaro.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Текст, предусматривающий расширение рынка торговли квотами на выбросы CO2, а также отмену бесплатных квот для европейских промышленников в обмен на налог на выбросы углерода на границах ЕС, был отвергнут, к всеобщему удивлению.

Против текста документа проголосовали 340 евродепутатов, еще 265 — «за» и 34 депутата воздержались. «Зеленые» и «левые» депутаты Европарламента критикуют предложения по графику и целям.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность Европейского союза за перебои с поставками продовольствия на мировой рынок, которые в том числе могли произойти из-за антироссийских санкций Запада, отрицает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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