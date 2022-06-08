Москва, , 15:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим коллегой из Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

Отмечается, что российский лидер выразил соболезнования в связи с произошедшей сегодня утром в Иране железнодорожной катастрофой, в результате которой погибли люди.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Дана высокая оценка достигнутому уровню российско-иранских отношений. Выражен обоюдный настрой на их последовательное укрепление, включая реализацию совместных проектов в торгово-экономической области», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки по ядерной программе Ирана стороны указали на необходимость продолжения дипломатических усилий по достижению окончательной договорённости в этом вопросе.

«Затронута также проблематика обеспечения региональной стабильности и безопасности. В частности, подтверждена приверженность дальнейшей работе в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр нефти Ирана Джавад Овджи заявил, что объем годовой торговли между Ираном и Россией достигнет 40 миллиардов долларов в течение следующих полутора лет.