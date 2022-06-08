Кандагар, Афганистан, 8 июня, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Афганистане беременная женщина упала в 60-метровый колодец. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из х/ф «Иваново детство». Реж. Андрей Тарковский. 1962. СССР На дне колодца

Инцидент произошёл вечером 7 июня в местности Оруг уезда Хакрез в Кандагаре. До полуночи слышались её крики о помощи.

По словам местных источников, люди пытаются спасти женщину с помощью бригады медиков. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сообщили о произошедшем.

В последние месяцы в южных провинциях произошло много подобных инцидентов.